Roma | Pellegrini | «Voglio vincere dieci Scudetti | non uno che ne valga dieci»

Lorenzo Pellegrini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera alla vigilia di Atalanta-Roma. Il centrocampista giallorosso ha parlato dei sui obiettivi ed è tornato sulla polemica social che lo ha visto protagonista. SCUDETTO – «C'è una cosa che mi dà fastidio: sentir dire che uno scudetto a Roma ne vale dieci da un'altra parte. Io non Voglio vincere uno scudetto che ne vale dieci, io ne Voglio vincerne dieci. Poi so benissimo che farlo o non farlo dipende da tante situazioni, tanti dettagli. Questa è la mia mentalità. Vorrei ...

