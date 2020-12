Roma, Pellegrini: “Voglio vincere 10 scudetti in giallorosso, una cosa mi infastidisce. De Rossi? Adesso parlo io” (Di sabato 19 dicembre 2020) Lorenzo Pellegrini ha fatto un quadro preciso dell'aria che si respira in casa Roma.Rifinitore dall'eccelsa qualità o maestro d'asilo? E' questa la domanda che, probabilmente, il centrocampista classe '96 si sarà posto diverse volte. In un intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera il numero 7 dei gialloRossi ha spiegato come da bambino avesse il sogno di insegnare tra i banchi di scuola, poi sfumato con la progressiva passione per il calcio: “Mi piaceva tanto stare con gli altri bambini. A chi mi chiedeva che lavoro volessi fare, rispondevo il maestro d’asilo. Poi però ha vinto la passione per il calcio”.Serie A, Roma-Torino 3-1: gialloRossi da applausi ed è terzo posto, granata a piccoPellegrini si è poi soffermato sull'importanza per un ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020) Lorenzoha fatto un quadro preciso dell'aria che si respira in casa.Rifinitore dall'eccelsa qualità o maestro d'asilo? E' questa la domanda che, probabilmente, il centrocampista classe '96 si sarà posto diverse volte. In un intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera il numero 7 dei gialloha spiegato come da bambino avesse il sogno di insegnare tra i banchi di scuola, poi sfumato con la progressiva passione per il calcio: “Mi piaceva tanto stare con gli altri bambini. A chi mi chiedeva che lavoro volessi fare, rispondevo il maestro d’asilo. Poi però ha vinto la passione per il calcio”.Serie A,-Torino 3-1: gialloda applausi ed è terzo posto, granata a piccosi è poi soffermato sull'importanza per un ...

