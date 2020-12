PIETRO GENOVESE CONDANNATO A 8 ANNI Morte Gaia e Camilla | pm aveva chiesto 5 anni

TgLa7 : Morte investite: Pietro Genovese condannato a otto anni - Agenzia_Ansa : Condannato a otto anni Pietro Genovese, il giovane che la notte tra il 21 e 22 dicembre dello scorso anno ha invest… - TgLa7 : ??Ragazze investite a Roma: Pietro Genovese condannato a 8 anni con rito abbreviato per la morte di Gaia e Camilla n… - GiancarloDeRisi : RT @claudio_2022: Gaia e Camilla morte investite, Pietro Genovese condannato a 8 anni. E sicuramente per buona condotta saranno meno di ott… - missypippi : RT @Storace: Le due ragazze morirono a Corso Francia -

Pietro Genovese, il 21enne che un anno fa investì e uccise due ragazze 16enni in Corso Francia a Roma, mentre viaggiava a bordo di un suv, è stato condannato a 8 anni di reclusione in primo grado per ...Pietro Genovese , il 20enne accusato di omicidio stradale plurimo per l’incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a ...