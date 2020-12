Napoli, De Magistris firma l’ordinanza anti-assembramento: 49 strade chiuse in città (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 49 le strade e piazze di Napoli che potranno essere temporaneamente chiuse per evitare assembramenti nei giorni che vanno dal 20 al 23 dicembre. Lo prevede l’ordinanza, firmata questa mattina, dal sindaco Luigi De Magistris. Nelle strade interessate è previsto il passaggio solo per il “tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. Il primo cittadino, dopo le immagini di questi giorni con folla e resse in città, raccomanda “a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono 49 lee piazze diche potranno essere temporaneamenteper evitare assembramenti nei giorni che vanno dal 20 al 23 dicembre. Lo prevedeta questa mattina, dal sindaco Luigi De. Nelleinteressate è previsto il passaggio solo per il “tempo strettamente necessario a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza, fatta sempre salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. Il primo cittadino, dopo le immagini di questi giorni con folla e resse in, raccomanda “a tutti i cittadini di osservare comportamenti responsabili, ispirati al principio della massima cautela e ...

fattoquotidiano : Strade piene a Napoli, De Magistris: “Non c’è niente di male, è stupido meravigliarsi. Se il dpcm dice che si può u… - rinoteodoro : Anche de Magistris pronto a chiudere 49 strade di Napoli per assembramenti - ilNapolista - areanapoliit : Coronavirus, ordinanza di De Magistris: le 49 strade di #Napoli a rischio chiusura! - tuttonapoli : UFFICIALE - De Magistris firma l'ordinanza anti-assembramento: ecco le zone in città sotto controllo - UNDMofficial : New post: Strade chiuse a Napoli, l’ordinanza di De Magistris contro gli assembramenti: le 49 aree interdette -