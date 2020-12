MotoGP: è in vendita la Ducati GP8 di Stoner e Melandri (Di sabato 19 dicembre 2020) Se un vostro caro ama le moto e non sapete cosa regalargli, potremmo avere l'idea giusta per voi. Stiamo parlando della Desmosedici GP8 , Ducati utilizzata in MotoGP nel 2008 e messa in vendita on ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 19 dicembre 2020) Se un vostro caro ama le moto e non sapete cosa regalargli, potremmo avere l'idea giusta per voi. Stiamo parlando della Desmosedici GP8 ,utilizzata innel 2008 e messa inon ...

Stiamo parlando della Desmosedici GP8, Ducati utilizzata in MotoGP nel 2008 e messa in vendita on line in queste ore. Un autentico gioiello, sia nelle fattezze che nel prezzo: 449.000 euro ...

