Milano | 60enne rapinato e ucciso in strada | aveva un profondo taglio alla gola

(Di sabato 19 dicembre 2020) È stato trovato agonizzante per terra, verso le 18, con un. Un uomo di 60 anni è statoper, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, pare durante una rapina. A fianco al corpo è stato rinvenuto un coltello. Alcuni testimoni avrebbero visto gli autori dell’aggressione. Le indagini sono condotte dai carabinieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Un uomo di 60 anni è stato ucciso per strada a Milano, in via Mauro Macchi, in zona Stazione Centrale, durante una rapina. L'uomo è stato trovato agonizzante per terra, verso le 18, con un profondo ta ...