Milan, Curva Sud a Milanello: cori e striscione “Siamo sempre con voi” (Di sabato 19 dicembre 2020) Milan NEWS - In questo momento delicato, la Curva Sud ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra. A Milanello alcuni tifosi. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 19 dicembre 2020)NEWS - In questo momento delicato, laSud ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra. Aello alcuni tifosi. Pianeta

PianetaMilan : #Milan, #CurvaSud a Milanello: cori e striscione 'Siamo sempre con voi' - #ACMilan - SoldatoDoc : @Skrikaku Ma quale tifoseria, genio, che ha avvuto problemi con un parte minore della curva, mica con tutti i tifos… - landon_milan : RT @acmilan: The Curva Sud at Milanello to support the lads ahead of #SassuoloMilan ??? La Curva Sud a Milanello: sempre al fianco dei ross… - sanapurcella : RT @MilanPress_it: La Curva Sud a Milanello ????? -