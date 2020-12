Londra in lockdown: cancellato il Natale, nessun ospite a casa (Di sabato 19 dicembre 2020) Le misure prese da Boris Johnson per contenere la pandemia: lockdown, tutti a casa, cancellato il Natale Shopping forsennato ad Oxford Street, tacchino ripieno da mangiare in famiglia e Christmas carol da cantare nelle chiese. Ma non questo Natale, thanks. Londra va in lockdown e si prepara già da domani a chiudere tutto. La decisione, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 19 dicembre 2020) Le misure prese da Boris Johnson per contenere la pandemia:, tutti ailShopping forsennato ad Oxford Street, tacchino ripieno da mangiare in famiglia e Christmas carol da cantare nelle chiese. Ma non questo, thanks.va ine si prepara già da domani a chiudere tutto. La decisione, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RaiNews : Londra da domani in #lockdown per il #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid, Inghilterra: Johnson annuncia nuovo lockdown a Londra. 'I residenti di quelle zone dovranno rimanere a casa… - rtl1025 : ?? “#Londra in #lockdown da domani. Non possiamo avere il #Natale che avevamo programmato” Lo ha detto il premier br… - EloisaMore : RT @bravimabasta: Londra vara il lockdown totale: a Natale zero ospiti. Bella forza, con quella cucina. #19dicembre - Livia_DiGioia : RT @MadameA02: Mancano 12 giorni alla fine del 2020, 12 giorni. Covid, 'nuova variante del virus circola più velocemente'. Cambio di rotta… -