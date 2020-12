LIVE – Sci di fondo: sprint maschile e femminile Dresda 2020 con Pellegrino (DIRETTA) (Di sabato 19 dicembre 2020) La DIRETTA scritta della sprint a tecnica libera maschile e femminile di Dresda, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci di fondo. A una settimana dalla vittoria a Davos, Federico Pellegrino cerca il bis anche se stavolta ci saranno molti più avversari da battere. La gara, in programma sabato 19 dicembre, inizierà in mattinata con la fase di qualificazione e proseguirà a partire dalle 13:25 con le finali. Sportface.it seguirà la fase finale con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto con cronaca a fine gara. Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE LA GARA AGGIORNA LA DIRETTA 14.32 – Pellegrino chiude al secondo posto e vola in finale. Con lui anche Andrew ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Lascritta dellaa tecnica liberadi, valevole per la Coppa del Mondo 2019/di sci di. A una settimana dalla vittoria a Davos, Federicocerca il bis anche se stavolta ci saranno molti più avversari da battere. La gara, in programma sabato 19 dicembre, inizierà in mattinata con la fase di qualificazione e proseguirà a partire dalle 13:25 con le finali. Sportface.it seguirà la fase finale con unascritta aggiornata minuto per minuto con cronaca a fine gara. Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIRE LA GARA AGGIORNA LA14.32 –chiude al secondo posto e vola in finale. Con lui anche Andrew ...

