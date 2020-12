Lecce-Pisa | Probabili formazioni | Precedenti | Curiosità (Di sabato 19 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre alle 14 lo stadio “Via del Mare” ospita la gara tra Lecce e Pisa, valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B. Tra i giallorossi, Lanna sostituisce in panchina Corini. Pisa senza Mazzitelli, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Calcio d’inizio alle 14 allo stadio “Via del Mare” per L'articolo Lecce-Pisa Probabili formazioni Precedenti Curiosità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 dicembre 2020) Sabato 19 dicembre alle 14 lo stadio “Via del Mare” ospita la gara tra, valevole per la tredicesima giornata del campionato di serie B. Tra i giallorossi, Lanna sostituisce in panchina Corini.senza Mazzitelli, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Calcio d’inizio alle 14 allo stadio “Via del Mare” per L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

Torrenapoli1 : I miei pronostici weekend Fiorentina-Verona 12 Samp- Crotone 1x Parma-Piemonte Calcio 12 Sassuolo-Milan 12 Lecce-Pisa 1 Atl Madrid Elche 1 - Pall_Gonfiato : Dove vedere Lecce-Pisa, streaming gratis e diretta tv Serie B - tabellamercatob : 13^ giornata #SerieB Oggi si completa il quadro con otto gare Convocati e ultimi undici schierati/2 Alle 14.00… - tabellamercatob : Presentazione 13^giornata #SerieB in 140 parole #ChievoEmpoli e #VeneziaSpal per la vetta Duelli in basso:… - iguerrieribet : Si gioca la tredicesima giornata in Serie B, #SerieB #boateng Sabato 19 alle 14:00 ben sei match in contemporanea,… -