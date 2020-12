Il fisico: alcune Regioni a buon punto, altre dovranno aspettare qualche settimana prima di far ritornare i ragazzi in classe (Di sabato 19 dicembre 2020) Enza Cusmai Professor Roberto Battiston, il direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, dice che l'Rt non scende più ed è il bilico la riapertura delle scuole il sette gennaio Professor Roberto Battiston, il direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, dice che l'Rt non scende più ed è il bilico la riapertura delle scuole il sette gennaio. È così? «Negli ultimi dieci giorni l'Rt nazionale oscilla tra 0,8-0,9 scendendo più lentamente. Ma l'Italia non ha parametri uniformi, dobbiamo leggerla nelle sue strutture regionali dove ci sono comportamenti fortemente differenziati». Questo influisce sull'apertura delle scuole? «Con l'andamento attuale molte Regioni potranno aprire le scuole con una certa tranquillità ma alcune dovrebbero posticipare di qualche settimana. Non si può generalizzare e ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 dicembre 2020) Enza Cusmai Professor Roberto Battiston, il direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, dice che l'Rt non scende più ed è il bilico la riapertura delle scuole il sette gennaio Professor Roberto Battiston, il direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza, dice che l'Rt non scende più ed è il bilico la riapertura delle scuole il sette gennaio. È così? «Negli ultimi dieci giorni l'Rt nazionale oscilla tra 0,8-0,9 scendendo più lentamente. Ma l'Italia non ha parametri uniformi, dobbiamo leggerla nelle sue strutture regionali dove ci sono comportamenti fortemente differenziati». Questo influisce sull'apertura delle scuole? «Con l'andamento attuale moltepotranno aprire le scuole con una certa tranquillità madovrebbero posticipare di. Non si può generalizzare e ...

