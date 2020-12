DONA UN SORRISO, LE ASSOCIAZIONI RAGUSANE PER I BAMBINI IN DIFFICOLTA’ (Di sabato 19 dicembre 2020) “Abbiamo voluto regalare un SORRISO ai BAMBINI e alle famiglie in difficoltà”. Spiega così Biagio Lisa, il Coordinatore delle ASSOCIAZIONI che hanno aderito all’iniziativa “DONA un SORRISO”. Un gesto semplice, che le associazione Onlus del territorio ragusano, Aifvs, Memoriam, Vittime Ingiustizie Civili, Vittime Strada Gruppo Ibleo, Strade Sicure, con il patrocinio del Comune di Comiso e con la fattiva collaborazione delle aziende e dei commercianti del territorio “Ipparino”, da sempre sensibili a queste problematiche, sono state pronte per venire incontro alle richieste dei più piccoli. Quest’anno, dal 20 dicembre 2020, al 6 gennaio 2021, tutti i BAMBINI meno fortunati, 19 in particolare, tra Comiso, Vittoria ed Acate, avranno il loro regalo per le feste natalizie. L’iniziativa ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 19 dicembre 2020) “Abbiamo voluto regalare unaie alle famiglie in difficoltà”. Spiega così Biagio Lisa, il Coordinatore delleche hanno aderito all’iniziativa “un”. Un gesto semplice, che le associazione Onlus del territorio ragusano, Aifvs, Memoriam, Vittime Ingiustizie Civili, Vittime Strada Gruppo Ibleo, Strade Sicure, con il patrocinio del Comune di Comiso e con la fattiva collaborazione delle aziende e dei commercianti del territorio “Ipparino”, da sempre sensibili a queste problematiche, sono state pronte per venire incontro alle richieste dei più piccoli. Quest’anno, dal 20 dicembre 2020, al 6 gennaio 2021, tutti imeno fortunati, 19 in particolare, tra Comiso, Vittoria ed Acate, avranno il loro regalo per le feste natalizie. L’iniziativa ...

PiacenzaSera : “Dona un sorriso” Avis in pediatria consegna i regali di Natale ai bambini #piacenza - heartless_li : RT @alycecappellaio: Dona un sorriso #conLoScopoDi portare luce nella vita altrui. - Tempoliberotos : Al via l’iniziativa dell’Epifania Dona un sorriso a Signa - CecchiNatalia : RT @alycecappellaio: Dona un sorriso #conLoScopoDi portare luce nella vita altrui. - PiacenzaSera : “Dona un sorriso” #Avis in pediatria consegna i regali di Natale ai bambini -

Ultime Notizie dalla rete : DONA SORRISO “Dona un sorriso” Avis in pediatria consegna i regali di Natale ai bambini piacenzasera.it DONA UN SORRISO, LE ASSOCIAZIONI RAGUSANE PER I BAMBINI IN DIFFICOLTA’

“Abbiamo voluto regalare un sorriso ai bambini e alle famiglie in difficoltà”. Spiega così Biagio Lisa, il Coordinatore delle Associazioni che hanno aderito ...

Imperia, Natale: la SorridiConPietro Onlus dona 40 panettoni al Centro Motorio dell’Ospedale / Le immagini

Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

“Abbiamo voluto regalare un sorriso ai bambini e alle famiglie in difficoltà”. Spiega così Biagio Lisa, il Coordinatore delle Associazioni che hanno aderito ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.