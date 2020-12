Dialogo tra Montalbano e Catarella sui colori che cambiano ed i cervelli in fuga (Di sabato 19 dicembre 2020) Muntilbano stavi nel su officia e pinsava ai rigalia pi Natali pe Livie: che eri meliora che ci pinsava ura primma che succidiva il burdella se – commo capitave omnes annales – se li scurdava. Mintri stavi cuncitranna su chesta gravia prublemia tuppiarana alla purta ed Iddo dicitti: “Trasite!”. Eri Catarelli e già chesta cusa che haviva tuppiata commo omnes i cristiana lo mittite in ambascia… “Catarè, pirchia tuppiaste e non sciddricaste commo tu sulita?”. Catarelli: “Pirchia dutturi sbagliai?”. Muntiulbano: “Nonsi, ed è chista chi mi facia priaccupari”. C: “(..)”. M: “Allura che vulia?”. C: “Dutturi,nun mi sintia tanta bona… “. M: “Tinia la freva? , volia che ti manna a case?”. C: “Nonsi, dutturi, il busillis à n’ata”. M: “Allura ci insertai: il busillis ci stave”. C: “Sissi, eccillinze, io havia prublema a capiri i nummera e i culura”. M: “Si na spicia di daltunica?”. C: “E ura che ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 dicembre 2020) Muntilbano stavi nel su officia e pinsava ai rigalia pi Natali pe Livie: che eri meliora che ci pinsava ura primma che succidiva il burdella se – commo capitave omnes annales – se li scurdava. Mintri stavi cuncitranna su chesta gravia prublemia tuppiarana alla purta ed Iddo dicitti: “Trasite!”. Eri Catarelli e già chesta cusa che haviva tuppiata commo omnes i cristiana lo mittite in ambascia… “Catarè, pirchia tuppiaste e non sciddricaste commo tu sulita?”. Catarelli: “Pirchia dutturi sbagliai?”. Muntiulbano: “Nonsi, ed è chista chi mi facia priaccupari”. C: “(..)”. M: “Allura che vulia?”. C: “Dutturi,nun mi sintia tanta bona… “. M: “Tinia la freva? , volia che ti manna a case?”. C: “Nonsi, dutturi, il busillis à n’ata”. M: “Allura ci insertai: il busillis ci stave”. C: “Sissi, eccillinze, io havia prublema a capiri i nummera e i culura”. M: “Si na spicia di daltunica?”. C: “E ura che ...

AntoVitiello : Ulteriori conferme di come sia andato l'incontro con l'agente di #Calhanoglu: e' stato un dialogo cordiale e costru… - manutulli : 'La Bibbia dell'Amicizia', commenti di ebrei e cristiani per far progredire il dialogo tra le fedi - ANSA Oltreteve… - napolista : Dialogo tra Montalbano e Catarella sui colori che cambiano ed i cervelli in fuga Di Vincenzo Aiello… - WEdizioni : RT @LucaMignola: Su #ItalianBookItBetter c'è un dialogo tra Alfredo Zucchi (@Alfharidi) e Antonio Esposito su scrittura, memoria, procedime… - annadigioia1 : RT @LucaMignola: Su #ItalianBookItBetter c'è un dialogo tra Alfredo Zucchi (@Alfharidi) e Antonio Esposito su scrittura, memoria, procedime… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra L'ecosistema Artigianelli: dalla visione di Don Ricci al dialogo tra scuola, imprese e famiglie (VIDEO INTERVISTA) Cronache Fermane I 90 anni di Jean-Louis Trintignant tra successi flop donne e motori

Jean-Louis Trintignant con Vittorio Gassman ne "Il sorpasso" Jean-Louis Trintignant ha appena compiuto 90 anni. E, ...

Cagliari: i social premiano il policlinico Duilio Casula e il San Giovanni di Dio

Un nuovo importante traguardo per l'azienda tra le più social in Italia nel campo della sanità e che crede nel dialogo continuo con i pazienti e i loro familiari. L'Aou di Cagliari è presente su tutti ...

Jean-Louis Trintignant con Vittorio Gassman ne "Il sorpasso" Jean-Louis Trintignant ha appena compiuto 90 anni. E, ...Un nuovo importante traguardo per l'azienda tra le più social in Italia nel campo della sanità e che crede nel dialogo continuo con i pazienti e i loro familiari. L'Aou di Cagliari è presente su tutti ...