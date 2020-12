"Contatti e finestre chiuse". Il retroscena: perché la curva dei contagi non scende più: verso la terza ondata (Di sabato 19 dicembre 2020) L'indice Rt in Italia non scende più. In alcuni Regioni torna addirittura a salire: Veneto (1,08), Lazio (1,07) e Lombardia (1,02). Come mai la decrescita si è fermata? E perché si arresta proprio mentre il numero dei contagi comincia a calare? “Il virus è ancora molto infettivo – ha spiegato al Giornale il virologo Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia al Bambin Gesù di Roma -. Per di più l'inverno e le finestre chiuse agevolano la sua diffusione. Ogni volta che le persone hanno comportamenti inadeguati, il virus torna a circolare e i numeri ce lo raccontano”. Al momento in Italia sono 15 le Regioni che hanno un Rt inferiore a uno, il che indica comunque una diminuzione significativa nella trasmissibilità. Secondo alcuni epidemiologi, però, le decisioni prese per il periodo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) L'indice Rt in Italia nonpiù. In alcuni Regioni torna addirittura a salire: Veneto (1,08), Lazio (1,07) e Lombardia (1,02). Come mai la decrescita si è fermata? Esi arresta proprio mentre il numero deicomincia a calare? “Il virus è ancora molto infettivo – ha spiegato al Giornale il virologo Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia al Bambin Gesù di Roma -. Per di più l'inverno e leagevolano la sua diffusione. Ogni volta che le persone hanno comportamenti inadeguati, il virus torna a circolare e i numeri ce lo raccontano”. Al momento in Italia sono 15 le Regioni che hanno un Rt inferiore a uno, il che indica comunque una diminuzione significativa nella trasmissibilità. Secondo alcuni epidemiologi, però, le decisioni prese per il periodo ...

«Il virus è ancora molto infettivo - spiega il virologo Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia al Bambin Gesù di Roma - Per di più l'inverno e le finestre chiuse agevolano la sua diffusione.

«Il virus è ancora molto infettivo - spiega il virologo Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia al Bambin Gesù di Roma - Per di più l'inverno e le finestre chiuse agevolano la sua diffusione.