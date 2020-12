“Addio Chicco | ci mancherai” Tragedia a pochi giorni da Natale | Federico muore a 31 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 dicembre 2020) Un ragazzo di 31residente a Macerta ma nato a Recanati,Foresi, ha perso la vita in un incidente stradale intorno alle 21.40 nella zona delle Vergini del capoluogo. Per cause in corso di accertamento il trentunenne ha perso il controllo della vettura e l’impatto è stato devastante.Foresi, nato a Recanati 31fa e residente a Macerata stava percorrendo la provinciale verso Morrovalle a bordo della sua auto, una Audi A4. Secondo quanto riportano i giornali locali nell’affrontare una curva l’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada e ha centrato in pieno un rialzo del terreno che l’ha fatta ribaltare facendola rigirare su se stessa e cadendo di nuovo in mezzo alla carreggiata.L’incidente non ha lasciato scampo al giovane, che è rimasto incastrato nel veicolo, ...