Uomini e Donne, oggi: Gianluca abbandona il trono, scatta la passione tra Gemma e Maurizio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovi colpi di scena oggi a Uomini e Donne, Gianluca De Matteis abbadona la trasmissione, Gemma e Maurizio svelano di aver fatto l’amore Si conclude oggi 18 dicembre la settimana di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tanti sono i colpi di scena nella puntata di oggi, tra questi l’abbandono di Gianluca De Matteis. Il giovane tronista confessa in studio di non essere riuscito a costruire niente di importante con le sue corteggiatrici ed è per questo che ha deciso di abbandonare il trono. Pensa che Uomini e Donne non sia il contesto adatto per lui per trovare l’amore. Stando alle anticipazioni de ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nuovi colpi di scenaDe Matteis abbadona la trasmissione,svelano di aver fatto l’amore Si conclude18 dicembre la settimana di, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tanti sono i colpi di scena nella puntata di, tra questi l’abbandono diDe Matteis. Il giovane tronista confessa in studio di non essere riuscito a costruire niente di importante con le sue corteggiatrici ed è per questo che ha deciso dire il. Pensa chenon sia il contesto adatto per lui per trovare l’amore. Stando alle anticipazioni de ...

