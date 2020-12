Uomini e donne in onda anche il 21 e 22 dicembre (Di venerdì 18 dicembre 2020) In molti avevano pensato che la puntata di Uomini e donne di oggi 20 dicembre fosse l’ultima di questo 2020, ma non è così. Uomini e donne tornerà anche lunedì 21 e martedì 22 dicembre su canale 5 sempre a partire dalle 14:45. L’inizio delle vacanze natalizie per il programma di Maria De Filippi è solo posticipato di qualche giorno, visto che dal 23 e sino al prossimo 11 gennaio, al posto di Uomini e donne, verranno trasmessi film a tema natalizio. Un cambio dell’ultimo minuto che farà felici i milioni di telespettatori che, ogni giorno, restano incollati al televisore per seguire le gesta di Gemma e company. Uomini e donne prosegue sino al 22 dicembre Lunedì 21 e martedì 22 ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) In molti avevano pensato che la puntata didi oggi 20fosse l’ultima di questo 2020, ma non è così.torneràlunedì 21 e martedì 22su canale 5 sempre a partire dalle 14:45. L’inizio delle vacanze natalizie per il programma di Maria De Filippi è solo posticipato di qualche giorno, visto che dal 23 e sino al prossimo 11 gennaio, al posto di, verranno trasmessi film a tema natalizio. Un cambio dell’ultimo minuto che farà felici i milioni di telespettatori che, ogni giorno, restano incollati al televisore per seguire le gesta di Gemma e company.prosegue sino al 22Lunedì 21 e martedì 22 ...

