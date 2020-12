Test rapido distingue Covid da influenza in 20 minuti (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra le varie problematiche che la seconda e la terza ondata di Covid-19 possono creare, non secondaria è la compresenza delle influenze stagionali, che possono creare confusione sia alivello diagnostico che, conseguentemente, operativo. In questo particolare momento dell’anno, in presenza di sintomi come febbre, tosse o raffreddore, una diagnosi immediata, precisa e che riesca a distinguere tra Covid-19 e influenza è cruciale, soprattutto nel pieno della stagione invernale. Menarini Diagnostics ha introdotto un nuovo Test che riesce a identificare, con un unico esame diagnostico e un unico tampone, se il paziente è positivo a Covid o se ha contratto l’influenza di tipo A o B. Il Test si effettua sulla piattaforma VitaPCR, lo strumento portatile (Point ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tra le varie problematiche che la seconda e la terza ondata di-19 possono creare, non secondaria è la compresenza delle influenze stagionali, che possono creare confusione sia alivello diagnostico che, conseguentemente, operativo. In questo particolare momento dell’anno, in presenza di sintomi come febbre, tosse o raffreddore, una diagnosi immediata, precisa e che riesca are tra-19 eè cruciale, soprattutto nel pieno della stagione invernale. Menarini Diagnostics ha introdotto un nuovoche riesce a identificare, con un unico esame diagnostico e un unico tampone, se il paziente è positivo ao se ha contratto l’di tipo A o B. Ilsi effettua sulla piattaforma VitaPCR, lo strumento portatile (Point ...

Adnkronos : Nuovo test rapido distingue #covid da #influenza in 20 minuti - RegioneER : #Coronavirus, ora in #EmiliaRomagna il tampone rapido si fa anche in #farmacia: dal 21/12 due milioni test gratuiti… - pachir1 : Nuovo test rapido distingue covid da influenza in 20 minuti - balax1985 : @RiantAugustLady @italiadati Io non so dirle le altre regioni come stiano procedendo, le posso confermare che il Ve… - DavideTedesco74 : Tampone Covid: quale fare? Burioni spiega le differenze tra molecolare e rapido. Anticorpi nel sangue, infettività,… -

Ultime Notizie dalla rete : Test rapido Nuovo test rapido distingue covid da influenza in 20 minuti Adnkronos Screening di massa, oggi si parte con i test per 1400 persone: la risposta in venti minuti. Ecco orari e modalità

ANCONA - Pronti, partenza, via. Ma per alcuni giorni il Palaindoor non vedrà atleti alla ricerca di un primato. Bensì la caccia al subdolo Covid. L’impianto ...

Tamponi rapidi anche in farmacia

La questione è però più complessa di quanto si possa pensare. Intanto occorre effettuare i test rapidi in totale sicurezza. Solo poche farmacie hanno degli spazi idonei, ingressi e uscite separate, il ...

ANCONA - Pronti, partenza, via. Ma per alcuni giorni il Palaindoor non vedrà atleti alla ricerca di un primato. Bensì la caccia al subdolo Covid. L’impianto ...La questione è però più complessa di quanto si possa pensare. Intanto occorre effettuare i test rapidi in totale sicurezza. Solo poche farmacie hanno degli spazi idonei, ingressi e uscite separate, il ...