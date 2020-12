Si schianta a soli 17 anni davanti al padre | addio al campione di cross Sebastian Fortini

(Di venerdì 18 dicembre 2020), promessa del moto, si èto in allenamentoal papà. Aveva solo 17. Morire a17, di fronte al: è la tragedia toccata in sorte al giovanissimo Sebastain, promessa del motoitaliano. Il ragazzo ha perso la vita ieri pomeriggio mentre si stava allenando su una pista L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

