Sci di fondo: come iniziare, perché fa bene ed è sicuro in tempo Covid (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sci di fondo: il Dpcm Natale dà il via libera. Il Governo, per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, ha imposto restrizioni agli impianti sciistici, tenendo chiuse funivie, ovovie e skilift, ma non ha vietato lo sci su pista da fondo. Uno sport adatto a tutti, dai 6 agli 88 anni, che vanta una solida tradizione anche in Italia e che permette di “scivolare” tra i boschi innevati alla scoperta delle meraviglie della natura. Sci di fondo: 10 consigli per iniziare sfoglia la gallery Nel rispetto delle norme anti ... Leggi su iodonna (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sci di: il Dpcm Natale dà il via libera. Il Governo, per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2, ha imposto restrizioni agli impianti sciistici, tenendo chiuse funivie, ovovie e skilift, ma non ha vietato lo sci su pista da. Uno sport adatto a tutti, dai 6 agli 88 anni, che vanta una solida tradizione anche in Italia e che permette di “scivolare” tra i boschi innevati alla scoperta delle meraviglie della natura. Sci di: 10 consigli persfoglia la gallery Nel rispetto delle norme anti ...

myrtamerlino : Vedere le piste da sci di fondo e le strade strapiene è pazzesco. Ma le cose sono due: o chiudi e ristori subito o… - NoleRulez7 : @DeerEwan No allora.. Quelle dello sci di fondo sono aperte. Io so così. - altomolisenet : Sci di fondo, a Prato Gentile per apertura manca solo la neve Sci di fondo, a Prato Gentile per apertura manca... - vavina46 : @katiaperretti Sono andati a fare sci di fondo... - IBeefsquatch : @pattanna66 Fa sci di fondo trimpellando -