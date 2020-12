Riot Games ha un MMO in fase di sviluppo

Leggi su esports247

(Di venerdì 18 dicembre 2020)non si è fatta fermare da nessuno, questo anno abbiamo visto la crescita di VALORANT non solo come gioco ma anche negli Esport, insieme a TeamFight Tactics che ha avuto un enorme successo. League of Legends: Wild Rift è finalmente su tutti mobile in tutto il mondo e già si sta parlando dei primi team per eventuali tornei Esport, l’annuncio di Ruined King inoltre ha appassionato veramente tutti, anche perché è un single player. Oltre a tutto questo, la società ha annunciato un nuovo titolo MMO, a quanto pare perl’anno 2020 non è ancora finito. Greg Street, VPdi IP e di intrattenimento, condiviso in un tweet che sta attualmente lavorando su un titolo ambientato a League of Legends e sarà un MMO. I have news! My recent job athas been to help develop ...