Negozi aperti dalle 10.15 a Milano, Sala: "Si parte dal 7 gennaio"

Negozi aperti dalle 10.15 a Milano: annuncio importante del sindaco Giuseppe Sala in diretta. Ecco da quando partirà l'ordinanza. Apertura alle 10.15 per i Negozi di Milano: sarà questa una delle novità del 2021 sempre in ottica Covid-19. Ad annunciarlo è stato direttamente il sindaco Giuseppe Sala intervenuto ai microfoni di SkyTg24.

Negozi aperti dalle 10.15 a Milano: annuncio importante del sindaco Giuseppe Sala in diretta. Ecco da quando partirà l’ordinanza. Apertura alle 10.15 per i negozi di Milano: sarà questa una delle ...

A Natale chiusi in casa: l’Italia tutta zona rossa (dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio)

Arriva il Decreto di Natale: l’Italia sarà rossa per tutti i festivi e prefestivi fino alla Befana, con i negozi, i bar e i ristoranti chiusi e il divieto di uscire da casa [...] ...

