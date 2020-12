Lega Pro, Ghirelli gongola: grazie alla Juventus i conti non sono in rosso come quelli dei club (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente della Lega Pro Ghirelli da tempo lamenta l'intervento del Governo per dare ristori alle società di Serie C che a causa della pandemia non hanno più le risorse necessarie per andare avanti. Alcune sono ormai vicinissime al collasso e potrebbero fare la nefasta fine del Trapani. Ma come riporta oggi Il Fatto quotidiano, ai vertici della terza serie professionistica i problemi sembrano non esserci: i conti sono buoni, con il segno più nel consuntivo in virtù del milione e 200mila euro versato dalla Juventus per poter iscrivere la squadra Under 23 (le altre pagano 60mila euro). Altro capitolo è quello dei diritti tv (che valgono 4 milioni di euro) e delle consulenze: all'ex numero uno di Infront Marco Bogarelli oltre 200mila euro (senza il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il presidente dellaProda tempo lamenta l'intervento del Governo per dare ristori alle società di Serie C che a causa della pandemia non hanno più le risorse necessarie per andare avanti. Alcuneormai vicinissime al collasso e potrebbero fare la nefasta fine del Trapani. Mariporta oggi Il Fatto quotidiano, ai vertici della terza serie professionistica i problemi sembrano non esserci: ibuoni, con il segno più nel consuntivo in virtù del milione e 200mila euro versato dper poter iscrivere la squadra Under 23 (le altre pagano 60mila euro). Altro capitolo è quello dei diritti tv (che valgono 4 milioni di euro) e delle consulenze: all'ex numero uno di Infront Marco Bogarelli oltre 200mila euro (senza il ...

