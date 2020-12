Jaime Lorente da La casa di carta a El Cid: 'Un eroe simile a Jon Snow del Trono di spade' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ai microfoni di Leggo Jaime dichiara: 'Il personaggio ha tanto in comune con Jon Snow del Trono di spade. Si tratta del viaggio di un eroe. Condivide con Snow alcuni principi e valori. Ha i suoi ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ai microfoni di Leggodichiara: 'Il personaggio ha tanto in comune con Jondeldi. Si tratta del viaggio di un. Condivide conalcuni principi e valori. Ha i suoi ...

team_world : Jaime Lorente - Denver in #LaCasaDiCarta - ti aspetta nella serie #ElCid ?? ? Trovi trama, trailer e dove vederla i… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jaime Lorente da La casa di carta a El Cid, la nuova serie Amazon - ugolinic : Jaime Lorente e la leggenda di #ElCid 'Certe ingiustizie non cambiano mai' da oggi su @PrimeVideoIT… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Dalla Casa di carta alla serie cappa e spada. Lorente: 'El Cid mi ha tenuto coi piedi per terra': È diventato famoso graz… - RepubblicaTv : Dalla Casa di carta alla serie cappa e spada. Lorente: 'El Cid mi ha tenuto coi piedi per terra': È diventato famos… -