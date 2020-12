In Svezia il discorso del re: «Numero di morti altissimo, è terribile. Abbiamo fallito» (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel tradizionale discorso di fine anno: «Il 2020 anno terribile. Abbiamo avuto molti morti, a cui è stato difficile dire addio». La Svezia non ha mai imposto un lockdown Leggi su corriere (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nel tradizionaledi fine anno: «Il 2020 annoavuto molti, a cui è stato difficile dire addio». Lanon ha mai imposto un lockdown

