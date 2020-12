Grande Fratello Vip, l’AGCOM apre un’inchiesta sulla regolarità del televoto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Grande Fratello Vip finisce nel mirino dell’AGCOM. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fa sapere di aver avviato un’indagine sulla regolarità del televoto, dopo le numerose segnalazioni ricevute sulle presunte irregolarità riguardanti appunto il voto dei telespettatori. Nel comunicato ufficiale si legge che l’istruttoria aperta ha lo scopo di “verificare con quali strumenti la produzione assicuri l’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del numero massimo di voti. #agcom Nota su #televoto Grande Fratello Vip#GFvip #GrandeFratello https://t.co/So3OTCQjAe pic.twitter.com/oRUg4NBW9j — AGCOM (@AGCOMunica) December 18, ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 18 dicembre 2020) IlVip finisce nel mirino del. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni fa sapere di aver avviato un’indaginedel, dopo le numerose segnalazioni ricevute sulle presunte irriguardanti appunto il voto dei telespettatori. Nel comunicato ufficiale si legge che l’istruttoria aperta ha lo scopo di “verificare con quali strumenti la produzione assicuri l’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del numero massimo di voti. #agcom Nota su #Vip#GFvip #https://t.co/So3OTCQjAe pic.twitter.com/oRUg4NBW9j — AGCOM (@AGCOMunica) December 18, ...

