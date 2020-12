Governo: Bordo, 'Renzi parli di Iv, Pd non apprezza duelli e ultimatum' (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Consiglierei a Matteo Renzi di parlare per Italia Viva, lasciando stare i gruppi del Partito Democratico. I parlamentari del Pd, quando hanno delle cose da dire sul Governo o sulle scelte politiche da compiere, come hanno sempre fatto, intervengono direttamente, senza bisogno di intermediari". Così il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Michele Bordo, in risposta alle dichiarazioni di Matteo Renzi intervistato dal Corriere della Sera. "Per quanto ci riguarda, siamo impegnati a risolvere i problemi del Paese e a sfruttare nel miglior modo possibile l'occasione che la nuova Europa, a cui abbiamo dato un importante contributo, ci offre attraverso le risorse del Recovery Fund. Per questo crediamo che, specie in questo momento così drammatico, non serva una crisi ma un patto di legislatura ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Consiglierei a Matteodi parlare per Italia Viva, lasciando stare i gruppi del Partito Democratico. I parlamentari del Pd, quando hanno delle cose da dire sulo sulle scelte politiche da compiere, come hanno sempre fatto, intervengono direttamente, senza bisogno di intermediari". Così il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, Michele, in risposta alle dichiarazioni di Matteointervistato dal Corriere della Sera. "Per quanto ci riguarda, siamo impegnati a risolvere i problemi del Paese e a sfruttare nel miglior modo possibile l'occasione che la nuova Europa, a cui abbiamo dato un importante contributo, ci offre attraverso le risorse del Recovery Fund. Per questo crediamo che, specie in questo momento così drammatico, non serva una crisi ma un patto di legislatura ...

iconanews : Governo:Bordo (Pd),Renzi parli di Iv, Pd non vuole ultimatum - Agenparl : Governo: Bordo (Pd), Renzi parli di Iv, Pd non apprezza duelli e ultimatum - - marcellacocchi : Per i #pescatori: Buon rientro a casa Per #Conte e #DiMaio: Salite a bordo, c....! Politica estera questa sconosci… - GIOVANNISETTAN1 : @bordomichele @pdnetwork @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni contro il governo??? Bordo ma il tuo papà politico Massimo… - piersergio7 : @BerSim1 @GiancarloDeRisi Da domani voglio la mia Marina Militare e la mia Guardia Costiera di scorta ai nostri pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Bordo Governo:Bordo (Pd),Renzi parli di Iv, Pd non vuole ultimatum - Ultima Ora Agenzia ANSA Governo: Bordo, 'Renzi parli di Iv, Pd non apprezza duelli e ultimatum'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Consiglierei a Matteo Renzi di parlare per Italia Viva, lasciando stare i gruppi del Partito Democratico. I parlamentari ...

Un milione di persone in viaggio, controlli speciali in autostrada. Tutto esaurito su treni e aerei

Sette su dieci sceglieranno le vetture. Posti di blocco ai caselli e nelle aree di servizio. Le regole e i divieti per gli acquisti. Con i checkpoint nelle ...

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “Consiglierei a Matteo Renzi di parlare per Italia Viva, lasciando stare i gruppi del Partito Democratico. I parlamentari ...Sette su dieci sceglieranno le vetture. Posti di blocco ai caselli e nelle aree di servizio. Le regole e i divieti per gli acquisti. Con i checkpoint nelle ...