Gomez Juventus, il giornalista svela: “Papu alla Juve? Ecco tutta la verità” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Gomez Juventus – La situazione del Papu Gomez all’Atalanta è sempre più intricata. Sembra ormai prossima la sua cessione a gennaio, a meno che non ci sia un chiarimento con Gasperini. Ma adesso la frattura tra i due sembra insanabile. Nelle ultime ore, oltre a Milan,Inter e PSG, il numero 10 della Dea è stato accostato fortemente alla Juventus. Addirittura si parlava di scambio con Bernardeschi, che però è stato prontamente smentito da Luca Momblano, che ha successivamente spiegato bene la situazione del Papu. Gomez Juventus, le parole di Momblano Ecco le parole di Luca Momblano che a ‘Top Calcio 24’ sullo scambio Bernardeschi Gomez e sulle voci del ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 dicembre 2020)– La situazione delall’Atalanta è sempre più intricata. Sembra ormai prossima la sua cessione a gennaio, a meno che non ci sia un chiarimento con Gasperini. Ma adesso la frattura tra i due sembra insanabile. Nelle ultime ore, oltre a Milan,Inter e PSG, il numero 10 della Dea è stato accostato fortemente. Addirittura si parlava di scambio con Bernardeschi, che però è stato prontamente smentito da Luca Momblano, che ha successivamente spiegato bene la situazione del, le parole di Momblanole parole di Luca Momblano che a ‘Top Calcio 24’ sullo scambio Bernardeschie sulle voci del ...

AtalaNews : La Gazzetta dello Sport: “Papu Gomez, due partite e poi l’addio? Sicuramente non gratis” “Nell’edizione odierna, L… - bianconerodoc10 : Juve e Napoli trattano per Milik alla Juventus giá a gennaio ma c'é troppo divario tra richiesta e offerta 12mln of… - infoitsport : Calciomercato Juventus, scambio Bernardeschi-Gomez? “Resterà in Italia” - calciomercatoit : ???? #Atalanta - Il futuro di #Gomez è in Italia, ma niente scambio con la #Juventus! - VoceGiallorossa : ?LIVE FORMAZIONI - Juventus, out Arthur. Inter, nuova chance per Eriksen? Sassuolo, Locatelli squalificato. Milan,… -