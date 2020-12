Gli anestesisti lanciano un allarme: 'Le terapie intensive sono ancora piene' (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Rt cala ma non significa che gli ospedali siano vuoti. sono drammatici i risultati dello studio Anaao Assomed sui posti letto di terapia intensiva utilizzati per l'emergenza Covid e sulla carenza ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 dicembre 2020) L'Rt cala ma non significa che gli ospedali siano vuoti.drammatici i risultati dello studio Anaao Assomed sui posti letto di terapia intensiva utilizzati per l'emergenza Covid e sulla carenza ...

globalistIT : - ascochita : RT @laGigogin: Il problema non sono gli autobus. Mancano gli autisti. Quello è lo stesso delle terapie intensive dove mancano gli anestesis… - udogumpel : RT @laGigogin: Il problema non sono gli autobus. Mancano gli autisti. Quello è lo stesso delle terapie intensive dove mancano gli anestesis… - laGigogin : Il problema non sono gli autobus. Mancano gli autisti. Quello è lo stesso delle terapie intensive dove mancano gli… - Lore_ipsum_ : Al contrario, gli obiettori di coscienza sono molto più presenti: nel 2018 erano il 69% dei ginecologi e il 46,3% d… -