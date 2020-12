Filippo Nardi elimanato dal Gf vip? Signorini furioso: “Ignobile” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Filippo Nardi eliminato dal Gf vip? La redazione ha deciso di prendere seri provvedimenti: Signorini furioso in studio. Filippo Nardi eliminato dal Gf vip? La redazione del reality ha preso dei seri provvedimenti nei confronti del concorrente, entrato da pochi giorni nella Casa. Alfonso Signorini furioso: “Questa è una ca*****…non ci trovo nulla di scherzoso“. Leggi su youmovies (Di venerdì 18 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.eliminato dal Gf? La redazione ha deciso di prendere seri provvedimenti:in studio.eliminato dal Gf? La redazione del reality ha preso dei seri provvedimenti nei confronti del concorrente, entrato da pochi giorni nella Casa. Alfonso: “Questa è una ca*****…non ci trovo nulla di scherzoso“.

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - valesamma4 : E invece ha ragione. Quelli che ridevano non sono tanto meglio di Filippo Nardi. Ha ragione da vendere! - debrasksk : Le espressioni di due donne, Rosalinda e Maria Teresa Ruta, Aventi tutte e due subito violenza sessuale che le segn… - Sami87878266 : RT @SerenaScarselli: Il problema di uomini come Filippo Nardi, è che esistono donne come la De Grenet che li difendono. Che schifo. #gfvip - medianar4nja : Siete d'accordo con l'espulsione di Filippo Nardi? #gfvip -