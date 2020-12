Dpcm Natale, stasera in diretta il premier Conte: a che ora parla (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il governo sta per varare una serie di misure più stringenti per combattere la diffusione del Coronavirus durante le festività natalizie. Il decreto è stato presentato oggi — 18 dicembre — all’incontro con i presidenti delle Regioni. Alle 18 passerà dal consiglio dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il governo sta per varare una serie di misure più stringenti per combattere la diffusione del Coronavirus durante le festività natalizie. Il decreto è stato presentato oggi — 18 dicembre — all’incontro con i presidenti delle Regioni. Alle 18 passerà dal consiglio dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AnnalisaChirico : Governo fermo su Dpcm Natale, sui ristori, decreti sicurezza, con una ‘verifica’ ancora in corso e la totale incert… - ItaliaViva : .@GToccafondi:'Per riaprire le scuole, la ministra dell’Istruzione o il presidente Consiglio non devono scrivere le… - fabioalisei : Io lo capisco che a pochi giorni dal Natale non ci sia ancora una comunicazione chiara del governo su cosa si possa… - bes_d_f : RT @vitalbaa: Sconfortanti le anticipazioni sul nuovo Dpcm, dopo che già il Dpcm del 4/12 aveva regolato il Natale. Si deroga al sistema de… - Wallee___ : RT @sarabrgrx: che ridere i 'Conte ci ha rubato il Natale' io me lo immagino letteralmente con le sembianze del Grinch pieno di rancore sul… -