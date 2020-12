Dl sicurezza, Casellati apre istruttoria su violenze in aula Senato (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la bagarre scoppiata in aula nel corso dell`esame del decreto sicurezza, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, secondo quanto riferiscono fonti di palazzo Madama, è subito andata a sincerarsi delle condizioni del Senatore questore Antonio De Poli e dell`assistente parlamentare finiti in infermeria a seguito degli scontri e ha espresso loro solidarietà. La Presidente del Senato, nel'occasione, ha annunciato che ci sarà una istruttoria attraverso foto e video per stabilire le responsabilità sull`accaduto. Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo la bagarre scoppiata innel corso dell`esame del decreto, la Presidente delElisabetta, secondo quanto riferiscono fonti di palazzo Madama, è subito andata a sincerarsi delle condizioni delre questore Antonio De Poli e dell`assistente parlamentare finiti in infermeria a seguito degli scontri e ha espresso loro solidarietà. La Presidente del, nel'occasione, ha annunciato che ci sarà unaattraverso foto e video per stabilire le responsabilità sull`accaduto.

