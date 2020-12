De Luca: “No a mezze misure per Natale. Vietati spostamenti dai piccoli comuni” (VIDEO) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Vincenzo De Luca conferma la linea del rigore per contrastare il Covid 19 in Campania durante le festività. Sulla campagna di vaccinazione: “Dal 12 gennaio dovrà essere tutto pronto”. Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, conferma la linea del rigore per contenere i contagi da Covid 19 Leggi su 2anews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Vincenzo Deconferma la linea del rigore per contrastare il Covid 19 in Campania durante le festività. Sulla campagna di vaccinazione: “Dal 12 gennaio dovrà essere tutto pronto”. Nel consueto punto del venerdì su Facebook, il governatore della Campania, Vincenzo De, conferma la linea del rigore per contenere i contagi da Covid 19

