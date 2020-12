Così la Cina spia gli uiguri. Le accuse contro Alibaba (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è fatto per spiare i lavoratori uiguri in Cina. Così si difende il colosso della tecnologia, Alibaba, che ha deciso di prendere le distanze dalla notizia sull’utilizzo del software di riconoscimento facciale dell’unità di cloud computing per la sorveglianza di membri della comunità uiguri, minoranza etnica musulmana in Cina. Con un comunicato ufficiale, la compagnia ha detto di essere “sgomenta nell’apprendere” che Alibaba Cloud ha sviluppato tale funzione. Da quanto si legge sull’agenzia Nova, la tecnologia sotto accusa è stata utilizzata solo per test di capacità, secondo Alibaba, e non è stata implementata da alcun cliente: “Non permettiamo e non permetteremo che la nostra tecnologia venga utilizzata per prendere di mira o ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 dicembre 2020) Non è fatto perre i lavoratoriinsi difende il colosso della tecnologia,, che ha deciso di prendere le distanze dalla notizia sull’utilizzo del software di riconoscimento facciale dell’unità di cloud computing per la sorveglianza di membri della comunità, minoranza etnica musulmana in. Con un comunicato ufficiale, la compagnia ha detto di essere “sgomenta nell’apprendere” cheCloud ha sviluppato tale funzione. Da quanto si legge sull’agenzia Nova, la tecnologia sotto accusa è stata utilizzata solo per test di capacità, secondo, e non è stata implementata da alcun cliente: “Non permettiamo e non permetteremo che la nostra tecnologia venga utilizzata per prendere di mira o ...

THEC00lo : @DavideDannato88 Così tanto supremazia bianca che la monogamia è presente da millenni anche in Cina - Manuel16381191 : @marinam49570553 @riccardoismyna1 Una 'pandemia globale' non dovrebbe avere impatti così diversi a seconda del luog… - MaGiKLauDe : @close1_ Estate 2019, Cina, Datong. Ero su questo tempio. 70 metri di altezza, incassato nella roccia. Camminatoio… - feronat : IlCorona Virus non è più un problema in Cina Cosi dicono stranieri che vi abitano !! - eugenioproto : Pero' , magari stanno facendo le cose seriamente? PS: astenetevi di ricordarmi che la Cina e' una dittatura, lo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Cina Coronavirus, e la corsia si trasformò in trincea. Come è stato curato il «paziente 1» Corriere della Sera