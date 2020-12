Conte | serve struttura per garantire attuazione del Recovery Plan

matteograndi : Il momento è drammatico. Regna l’incertezza. Commercianti, ristoratori, famiglie, persone che hanno acquistato bi… - FrancescoBonif1 : Serve il MES, siamo il Paese con più numero di morti. Serve il MES. Serve organizzazione preventiva sulle vaccinazi… - guglielmopicchi : Governo e Conte sono bolliti. Serve governo di centrodestra, con o senza il voto. Ma questi incapaci devono andarsene. - gio551 : RT @FrancescoBonif1: Serve il MES, siamo il Paese con più numero di morti. Serve il MES. Serve organizzazione preventiva sulle vaccinazioni… - patriziadegioia : RT @FrancescoBonif1: Serve il MES, siamo il Paese con più numero di morti. Serve il MES. Serve organizzazione preventiva sulle vaccinazioni… -

Le nuove regole saranno annunciate in conferenza stampa da Giuseppe Conte, con il premier che probabilmente dovrà dare risposta del perché “chiudere tutto” nei mesi scorsi non è servito per “passare ..."Il piano nazionale di rilancio dovrà essere condiviso a tutti i livelli" e dovrà avere "canali preferenziali per la realizzazione degli investimenti e il completamento delle opere". Lo dice il premie ...