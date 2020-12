Blocco si stacca da un palazzo | colpita una passante

LaStampaTV : VIDEO | Blocco di cemento si stacca dal quinto piano di un palazzo a Cuneo, grave una donna. Ecco dov'è successo… - Pino__Merola : Cuneo, blocco cemento si stacca da un palazzo: grave una 30enne - sara_grimaldi : #Blocco cemento si stacca da palazzo, grave donna a Cuneo - Rai News - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Cuneo, blocco cemento si stacca da un palazzo: grave una 30enne - blogsicilia : Si stacca blocco di cemento da palazzo e finisce su passante di 30 anni, è grave - -

Ultime Notizie dalla rete : Blocco stacca

È in ospedale dopo essere stata colpita da un blocco di cemento e ferro in via Medaglia d'Oro ... La donna è stata colpita da un pezzo di cornicione di 2 chilogrammi che si è staccato dal quinto piano ...Una tragedia improvvisa avviene in strada a Cuneo. Da un palazzo si stacca una massa di cemento e ferro che colpisce in pieno una donna ...