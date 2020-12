Austria in lockdown totale dal 27 dicembre: 16-17 gennaio screening di massa (Di venerdì 18 dicembre 2020) lockdown totale in Austria dal 27 dicembre. È questa la scelta dura da parte del Governo Austriaco dinnanzi alle festività natalizie e alla chiusura del 2020. Negozi, bar e ristoranti chiusi, coprifuoco di 24 ore al giorno, ma la vera novità del terzo lockdown è lo screening di massa. Tra il 16 e il 17 gennaio tutta la popolazione verrà sottoposta a test e solo chi avrà esito negativo potrà uscire dal 18 gennaio quando i negozi e i ristoranti torneranno a rialzare le saracinesche. Chi non si sottoporrà al tampone rapido resterà per un’altra settimana in quarantena. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020)indal 27. È questa la scelta dura da parte del Governoco dinnanzi alle festività natalizie e alla chiusura del 2020. Negozi, bar e ristoranti chiusi, coprifuoco di 24 ore al giorno, ma la vera novità del terzoè lodi. Tra il 16 e il 17tutta la popolazione verrà sottoposta a test e solo chi avrà esito negativo potrà uscire dal 18quando i negozi e i ristoranti torneranno a rialzare le saracinesche. Chi non si sottoporrà al tampone rapido resterà per un’altra settimana in quarantena. SportFace.

fattoquotidiano : Austria, deciso il terzo lockdown. La nuova strategia: stop solo dopo screening di massa, chi non fa il tampone res… - fattoquotidiano : Coronavirus, record di contagi in Germania: sono 30.777 con 813 vittime. L’Austria verso il terzo lockdown totale - Italia_Notizie : Austria, deciso il terzo lockdown. La nuova strategia: stop solo dopo screening di massa, chi non fa il tampone res… - francobus100 : L’Austria torna in lockdown totale, dal 18 gennaio si potrà uscire solo dopo il test - Noe_Urdangaray : RT @fattoquotidiano: Austria, deciso il terzo lockdown. La nuova strategia: stop solo dopo screening di massa, chi non fa il tampone resta… -