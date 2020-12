Asi e Leonardo, via al raddoppio delle sentinelle spaziali Cosmo-Skymed II (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella settimana appena trascorsa l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e il Ministero della Difesa hanno siglato i contratti necessari per la realizzazione degli altri due satelliti Cosmo-Skymed di seconda generazione (Csg) che si aggiungeranno ai primi due già commissionati e sostituiranno quelli già operativi del programma italiano per l'osservazione della Terra realizzato da Leonardo con Thales Alenia Space, Telespazio e un gruppo di piccole e medie imprese nazionali. Si tratta del "via" alla fase più importante del programma deciso nel 2016 per un valore globale di circa 77 milioni di Euro, 66 dei quali erano stati programmati da Thales Alenia Space Italia e i restanti 11 milioni alle attività di Telespazio. Soldi ben spesi non soltanto perché rimangono in Italia, ma anche perché i servizi forniti da questo tipo di satelliti sono ... Leggi su panorama (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nella settimana appena trascorsa l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e il Ministero della Difesa hanno siglato i contratti necessari per la realizzazione degli altri due satellitidi seconda generazione (Csg) che si aggiungeranno ai primi due già commissionati e sostituiranno quelli già operativi del programma italiano per l'osservazione della Terra realizzato dacon Thales Alenia Space, Telespazio e un gruppo di piccole e medie imprese nazionali. Si tratta del "via" alla fase più importante del programma deciso nel 2016 per un valore globale di circa 77 milioni di Euro, 66 dei quali erano stati programmati da Thales Alenia Space Italia e i restanti 11 milioni alle attività di Telespazio. Soldi ben spesi non soltanto perché rimangono in Italia, ma anche perché i servizi forniti da questo tipo di satelliti sono ...

Chiara_Rossi3 : RT @StartMagNews: Cresce il sistema #CosmoSkyMed realizzato per l’Agenzia spaziale italiana (#Asi) e per il ministero della #Difesa con un… - StartMagNews : Cresce il sistema #CosmoSkyMed realizzato per l’Agenzia spaziale italiana (#Asi) e per il ministero della #Difesa c… - UgoBrera06 : @Addioegrazieper @D_Orbit @massimoc_square @Thales_Alenia_S @telespazio @e_geos @Leonardo_IT @ClearspaceToday… - Tecnobarbaro : RT @BJLiguria: Leonardo sigla con Asi e Difesa contratti per due satelliti COSMO-SKyMed Second Generation - - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Roma. Sono stati siglati con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il Ministero della Difesa i contratti per due satelliti… -