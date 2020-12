Arcuri dice che app Immuni sarà utile per le vaccinazioni, ma non sa ancora come (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci deve essere una connessione tra app Immuni e vaccino. Assolutamente. Occorre senza dubbio renderla esplicita. Tuttavia, nonostante questa connessione ci sia, non sappiamo ancora dire quale possa essere. O meglio, non lo sa dire nemmeno il commissario all’emergenza coronavirus Domenico Arcuri che conta di utilizzare la app progettata da Bending Spoons per tracciare i contagi in Italia, ma non sa ancora come. È questo il paradosso che, nella conferenza stampa settimanale di ieri, si è venuto a creare, con il super esperto nominato dal governo che ha parlato in questo modo della campagna di vaccinazione. LEGGI ANCHE > L’esasperata comunicazione da social: non abbiamo un vaccino, ma abbiamo già le primule App Immuni e vaccino, sono collegati ma non si sa come «L’App ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ci deve essere una connessione tra appe vaccino. Assolutamente. Occorre senza dubbio renderla esplicita. Tuttavia, nonostante questa connessione ci sia, non sappiamodire quale possa essere. O meglio, non lo sa dire nemmeno il commissario all’emergenza coronavirus Domenicoche conta di utilizzare la app progettata da Bending Spoons per tracciare i contagi in Italia, ma non sa. È questo il paradosso che, nella conferenza stampa settimanale di ieri, si è venuto a creare, con il super esperto nominato dal governo che ha parlato in questo modo della campagna di vaccinazione. LEGGI ANCHE > L’esasperata comunicazione da social: non abbiamo un vaccino, ma abbiamo già le primule Appe vaccino, sono collegati ma non si sa«L’App ...

matteograndi : In Germania i padiglioni fieristici sono già allestiti per la vaccinazione. La Spagna annuncia il via dal 4 gennaio… - Lacasespoglia : RT @AdrianaSpappa: La supercazzola tautologica di #Arcuri che sostiene di avere maggiore considerazione per gli italiani solo perché gli di… - Rivalevante : Arcuri: 'Vaccino per tutti gli italiani entro il prossimo autunno' - CalosiGuido : Ma guarda se io posso sentir dire cose del genere da un esponente del mio partito. Invece che fare tweet del gener… - cav_errante_ : RT @saraosalvatore: Arcuri specialista in fallimenti. Ha comprato le siringhe da 20€/cad. che non hanno il cappuccio dell’ago! Sileri dice… -