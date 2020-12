Among Us sbarca su Xbox Game Pass per PC. Le versioni Xbox sono attese per il prossimo anno (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo un'uscita a sorpresa su Nintendo Switch, Among Us è ora disponibile su Xbox Game Pass per PC. In un post sul blog che descrive in dettaglio l'annuncio, Microsoft ha specificato che Among Us è attualmente disponibile solo su PC tramite Xbox Game Pass o come acquisto separato a $ 5. Non è nota al momento la data di uscita precisa di Among Us per Xbox One e Xbox Series X/S, ma il gioco di Innersloth arriverà sulle console Xbox il prossimo anno. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo un'uscita a sorpresa su Nintendo Switch,Us è ora disponibile super PC. In un post sul blog che descrive in dettaglio l'annuncio, Microsoft ha specificato cheUs è attualmente disponibile solo su PC tramiteo come acquisto separato a $ 5. Non è nota al momento la data di uscita precisa diUs perOne eSeries X/S, ma il gioco di Innersloth arriverà sulle consoleil. Leggi altro...

infoitscienza : Among Us sbarca su Nintendo Switch (e anche su Fortnite) - infoitscienza : Among Us sbarca su Nintendo Switch, subito in cima alle classifiche - Plaffo : Among Us sbarca oggi sullo Store di Windows 10 - Notiziedi_it : Among Us sbarca su Nintendo Switch, subito in cima alle classifiche - infoitscienza : Among Us: il fenomeno globale di InnerSloth sbarca su Nintendo Switch -