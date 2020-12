Acerbi ricorda: “Quando scoprii la malattia rimasi sotto shock. La seconda volta compresi tutto da un test antidoping…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lunga intervista rilasciata dal difensore della Lazio e della Nazionale Francesco Acerbi ai microfoni di Lazio Style Channel. Oltre a parlare a lungo del club biancoceleste e delle sue esperienze con le altre maglie, il classe 1988 ha voluto soffermarsi a lungo sulla malattia che lo ha colpito in passato e la sua lotta per sconfiggerla.Acerbi si raccontacaption id="attachment 1067257" align="alignnone" width="778" Acerbi (getty images)/caption"La malattia? La scoprii durante le visite mediche di routine prima del ritiro, ero un po’ scioccato, ho fatto subito un giro in bici", ha raccontato Acerbi. "La preoccupazione maggiore era per la famiglia, mia madre soprattutto era un po’ ansiosa. Infatti gliel’ho detto dopo che mi sono operato. Tolto il ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) Lunga intervista rilasciata dal difensore della Lazio e della Nazionale Francescoai microfoni di Lazio Style Channel. Oltre a parlare a lungo del club biancoceleste e delle sue esperienze con le altre maglie, il classe 1988 ha voluto soffermarsi a lungo sullache lo ha colpito in passato e la sua lotta per sconfiggerla.si raccontacaption id="attachment 1067257" align="alignnone" width="778"(getty images)/caption"La? Ladurante le visite mediche di routine prima del ritiro, ero un po’ scioccato, ho fatto subito un giro in bici", ha raccontato. "La preoccupazione maggiore era per la famiglia, mia madre sopratera un po’ ansiosa. Infatti gliel’ho detto dopo che mi sono operato. Tolto il ...

