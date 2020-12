X Factor | Kimen Farias perde tutto e finisce in tenda | un quartiere di Roma gli dona una casa

Leggi su tvzap.kataweb

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nel 2009aveva partecipato con i propri fratelli a X(nella categoria Gruppi capitanata da Mara Maionchi). 11 anni dopo è finito a vivere in unaa causa del Covid, ma ora la generosità di undigli ha restituito dignità mettendogli a disposizione aiuti concreti e persino una. La storia diCome molti artisti ancheha patito gli effetti del Covid e caduto in disgrazia aveva deciso di vivere nella riserva naturale dell’Insugherata, al confine con via Cortina d’Ampezzo come riporta la testata VignaClaraBlog.it. Lì aveva allestito unae si era insediato insieme al cagnolino Gipsy, sempre al suo fianco durante le esibizioni quotidiane ...