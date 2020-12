USA, domande disoccupazione in aumento e peggio delle previsioni (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Crescono ancora le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 12 dicembre, i “claims” sono risultati pari a 885.000 unità, in aumento di 23 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 862.000 (853.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per un calo delle richieste a 800 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 812.500 unità in aumento di 345.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Crescono ancora le richieste di sussidio allanegli USA. Nella settimana al 12 dicembre, i “claims” sono risultati pari a 885.000 unità, indi 23 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 862.000 (853.000 unità la prima lettura). Il dato èreattese degli analisti che erano per un calorichieste a 800 mila. La mediaultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 812.500 unità indi 345.250 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ...

