Un milione di persone in viaggio, controlli speciali in autostrada. Tutto esaurito su treni e aerei (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sette su dieci sceglieranno le vetture. Posti di blocco ai caselli e nelle aree di servizio. Le regole e i divieti per gli acquisti. Con i checkpoint nelle piazze per evitare gli assembramenti

Diecimila iniezioni al giorno per sei mesi Il piano per vaccinare il 60% dei fiorentini

Dopo il giorno simbolico del 28 dicembre, si comincerà il 4 gennaio in tutti gli ospedali dotati di rianimazione . Per la fase uno servirà tempo fino a metà febbraio. Poi si partirà con la campagna de ...

Truffe alla Ue, sequestro da mezzo milione Nuovi guai per l’ex eurodeputata Comi

Contratti con persone nominate "assistenti" dell’allora eurodeputata di FI Lara Comi, stipulati per incassare pagamenti dal Parlamento europeo per prestazioni rimaste solo sulla carta, perché quei ...

