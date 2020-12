Ultime Notizie Roma del 17-12-2020 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 dicembre 2020)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus governo valuta nuove restrizioni per Natale ipotesi zona rossa nei giorni festivi confronto sulla stretta natalizie ancora aperto si va verso un nuovo vertice Palazzo Chigi in attesa di Italia viva dall’incontro con le regioni via libera al piano vaccini sul tavolo anche le ulteriori restrizioni per il periodo natalizio sono 17752 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle24 ore secondi della Protezione Civile le vittime sono 680 e tamponi effettuati nell’ultima giornata sono 200.000 ancora i nuovi contagi nelle precedenti 24 ore erano stati 14844 su 162880 tamponi mentre le vittime erano state 846 Conte in TV a Natale interventi aggiuntiviper evitare una terza Ondata il premier parla della nuova misura del ritorno a scuola il 7 ...