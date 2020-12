Short track, Ludovic Mathieu non è più l’allenatore dell’Italia. Deve tornare in Francia. Azzurri in ritiro a Bormio (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ludovic Mathieu, allenatore della Nazionale Italiana di Short track, saluta il Bel Paese, richiamato in Patria dal Ministero dello Sport transalpino. Il tecnico è infatti un dipendente pubblico e Deve assolvere a un nuovo incarico resosi necessario a causa dell’emergenza sanitaria. Il d.s. Kenan Gouadec ha già avviato i contatti con il possibile sostituto del 44enne. Gli Azzurri proseguono intanto gli allenamenti in raduno sul ghiaccio di Bormio. “Sono molto dispiaciuto per questo richiamo giunto inaspettato – le prime parole di Ludovic Mathieu -. Ho fatto il massimo per poter trovare una soluzione diversa e completare il mio percorso con la Nazionale italiana ma purtroppo tutto ciò non è stato ritenuto possibile. Ringrazio la FISG, lo ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020), allenatore della Nazionale Italiana di, saluta il Bel Paese, richiamato in Patria dal Ministero dello Sport transalpino. Il tecnico è infatti un dipendente pubblico eassolvere a un nuovo incarico resosi necessario a causa dell’emergenza sanitaria. Il d.s. Kenan Gouadec ha già avviato i contatti con il possibile sostituto del 44enne. Gliproseguono intanto gli allenamenti in raduno sul ghiaccio di. “Sono molto dispiaciuto per questo richiamo giunto inaspettato – le prime parole di-. Ho fatto il massimo per poter trovare una soluzione diversa e completare il mio percorso con la Nazionale italiana ma purtroppo tutto ciò non è stato ritenuto possibile. Ringrazio la FISG, lo ...

LIRRIVERENTE3 : Jin Sun-yu 17 dicembre 1988 Nata a Daegu (Corea del Sud), è una pattinatrice di short track. A soli 17 anni, h… - peterkama : Jin Sun-yu 17 dicembre 1988 Nata a Daegu (Corea del Sud), è una pattinatrice di short track. A soli 17 anni, h… - sportface2016 : #ShortTrack, #Mathieu non è più l'allenatore della Nazionale azzurra - fisg_it : Ludovic Mathieu lascia lo staff tecnico della Nazionale italiana di short track e fa ritorno in Francia, richiamato… - short_d_u_d_e : RT @acmilan: Travelling to Genova in style with our @pumafootball Evostripe leisurewear ?? Available now ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Short track Short Track, Ludovic Mathieu lascia lo staff tecnico ladigetto.it Short track, Ludovic Mathieu non è più l’allenatore dell’Italia. Deve tornare in Francia. Azzurri in ritiro a Bormio

Ludovic Mathieu, allenatore della Nazionale Italiana di short track, saluta il Bel Paese, richiamato in Patria dal Ministero dello Sport transalpino. Il tecnico è infatti un dipendente pubblico e deve ...

Short track, Mathieu si dimette da allenatore della Nazionale azzurra

Ludovic Mathieu non è più l’allenatore della Nazionale azzurra di short track, disciplina dell’ambito del pattinaggio di velocità. Il 44enne francese è stato convocato dal Ministero dello Sport ...

Ludovic Mathieu, allenatore della Nazionale Italiana di short track, saluta il Bel Paese, richiamato in Patria dal Ministero dello Sport transalpino. Il tecnico è infatti un dipendente pubblico e deve ...Ludovic Mathieu non è più l’allenatore della Nazionale azzurra di short track, disciplina dell’ambito del pattinaggio di velocità. Il 44enne francese è stato convocato dal Ministero dello Sport ...