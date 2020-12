(Di giovedì 17 dicembre 2020) Matteoe parla anche di scuola, evidenziando le criticità e soprattuto l'importanza di tornare in classe in presenza. L'articolo .

repubblica : Oggi su Rep: ?? Renzi scrive al premier: “Basta tirare a campare” [di Annalisa Cuzzocrea] - repubblica : Renzi scrive al premier: “Basta tirare a campare” - orizzontescuola : Renzi scrive a Conte: “Riapriamo le scuole. Servono tamponi e vaccini, non i banchi a rotelle” - seren_verre : Politica dei resi, #Renzi scrive a #Conte: lo strapuntino te lo riporto direttamente a Palazzo, io avevo messo nel… - ViselliTania : RT @riktroiani: #Renzi scrive a #Conte: “No a task force, sì al #Mes. Non parlo di rimpasti ma di cose serie”. Il leader di Italia Viva ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi scrive

Renzi si chiede inoltre che fine abbia fatto il documento Colao ... Ma almeno si capisce che parliamo di cose serie, non di rimpasti. Buona giornata". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva ...Infine, una frecciata allo stesso Renzi: “Ormai la gara è a chi rinuncia alle poltrone, è una gara al contrario…una volta la si faceva per occuparle…”. Che replica così: “Parliamo di cose serie, non ...