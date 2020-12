Premio FiuggiStoria 2020 | attesa per scelta vincitori

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Selezionati i finalisti delnelle varie sezioni: l’annuncio deidomani in streaming Il Comitato Lettori della Fondazione Levi Pelloni, riunitosi in Via Vittoria a Roma e presieduto da Pino Pelloni e dalla Segretaria delMargherita Ascarelli, ha annunciato i finalisti della undicesima edizione del. I libri selezionati, per questa pandemica edizione,… L'articolo Corriere Nazionale.

Selezionati i finalisti del Premio FiuggiStoria 2020 nelle varie sezioni: l’annuncio dei vincitori domani in streaming Il Comitato Lettori della Fondazione Levi Pelloni, riunitosi in Via Vittoria a ...

ROMA 12 dicembre 2020 – Il Comitato Lettori della Fondazione Levi Pelloni, riunitosi in Via Vittoria a Roma e presieduto da Pino Pelloni e dalla Segretaria del Premio Margherita Ascarelli, ha annuncia ...