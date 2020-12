Non solo scarpe: ecco l'album di Lidl con i suoni registrati nel supermercato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Se pensate che la linea di abbigliamento Lidl sia il primo esperimento di marketing del brand, vi sbagliate. Già nel 2019 Lidl aveva pubblicato un album di 21 tracce, tutte composte da registrazioni dei suoni all’interno della Lidl in Svezia. Verso la metà di dicembre 2020, il disco, che era stato snobbato al tempo, ha cominciato a ricevere l’attenzione dei social, iniziando così a farsi notare, registrando i primi ascolti su Spotify e sulle piattaforme di musica in streaming. Leggi su it.mashable (Di giovedì 17 dicembre 2020) Se pensate che la linea di abbigliamentosia il primo esperimento di marketing del brand, vi sbagliate. Già nel 2019aveva pubblicato undi 21 tracce, tutte composte da registrazioni deiall’interno dellain Svezia. Verso la metà di dicembre 2020, il disco, che era stato snobbato al tempo, ha cominciato a ricevere l’attenzione dei social, iniziando così a farsi notare, registrando i primi ascolti su Spotify e sulle piattaforme di musica in streaming.

