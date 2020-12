Nola | sequestrati giocattoli non a norma | contenevano sostanze tossiche

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – L’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm), in servizio presso l’Ufficio di Napoli 2-Sezione di, ha sequestrato 680 confezioni dinon adi fabbricazione cinese ed importati da una società italiana. Le analisi condotte dal Laboratorio Chimico di Napoli dell’Adm hanno accertato che iftalati in misura eccessiva, pari al 5,73 % in peso, ben oltre ai limiti di legge consentiti. Gli ftalati sono prodotti chimici che, in dosi eccessive, sono capaci di causare gravi danni allo sviluppo del sistema riproduttivo, al metabolismo e al sistema neurologico. Denunciato all’autorità giudiziaria l’importatore per violazione del Codice al Consumo, per immissione sul mercato di prodotti pericolosi e danno della salute ...